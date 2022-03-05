https://sputnik-georgia.ru/20220305/nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-gruzii-264983293.html

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии

Сильный снегопад, мороз и плохая видимость создали проблемы на дорогах страны 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T12:16+0400

2022-03-05T12:16+0400

2022-03-05T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение автомобилей на участке дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони ограничено в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Отмечается, что на данном участке запрещается движение автомобилей с прицепами и полуприцепами. Движение остальных автомобилей разрешено при наличии цепей противоскольжения.Движение для машин с двумя или более ведущими мостами также свободно.На остальной части дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, дороги, ситуация на дорогах грузии, новости, грузия, общество