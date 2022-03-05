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Непогода создала проблемы на дорогах Грузии
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии
Сильный снегопад, мороз и плохая видимость создали проблемы на дорогах страны 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T12:16+0400
2022-03-05T12:16+0400
2022-03-05T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение автомобилей на участке дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони ограничено в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Отмечается, что на данном участке запрещается движение автомобилей с прицепами и полуприцепами. Движение остальных автомобилей разрешено при наличии цепей противоскольжения.Движение для машин с двумя или более ведущими мостами также свободно.На остальной части дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, дороги, ситуация на дорогах грузии, новости, грузия, общество
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии
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Сильный снегопад, мороз и плохая видимость создали проблемы на дорогах страны
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Движение автомобилей на участке дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони ограничено в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог.
Отмечается, что на данном участке запрещается движение автомобилей с прицепами и полуприцепами. Движение остальных автомобилей разрешено при наличии цепей противоскольжения.
Движение для машин с двумя или более ведущими мостами также свободно.
На остальной части дороги движение свободно.
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