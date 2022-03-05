https://sputnik-georgia.ru/20220305/putin-rasskazal-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-na-ukraine---video-265003513.html

Путин рассказал о ходе военной спецоперации на Украине – видео

Путин рассказал о ходе военной спецоперации на Украине – видео

Президент России Владимир Путин встретился с представительницами летного состава российских авиакомпаний и ответил на их вопросы о ходе специальной военной... 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T23:47+0400

2022-03-05T23:47+0400

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россия

видео

мультимедиа

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины 2022

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В ближайшее время президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В разговоре планируется обсудить ситуацию на Украине и предложения Анкары. Вечером в субботу Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей, сообщает РИА Новости. Подробности станут известны позже.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео