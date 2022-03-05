https://sputnik-georgia.ru/20220305/putin-rasskazal-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-na-ukraine---video-265003513.html
Путин рассказал о ходе военной спецоперации на Украине – видео
Путин рассказал о ходе военной спецоперации на Украине – видео
Президент России Владимир Путин встретился с представительницами летного состава российских авиакомпаний и ответил на их вопросы о ходе специальной военной... 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T23:47+0400
2022-03-05T23:47+0400
2022-03-05T23:51+0400
россия
видео
мультимедиа
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины 2022
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В ближайшее время президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В разговоре планируется обсудить ситуацию на Украине и предложения Анкары. Вечером в субботу Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей, сообщает РИА Новости. Подробности станут известны позже.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Путин рассказал о ходе военной спецоперации на Украине – видео
23:47 05.03.2022 (обновлено: 23:51 05.03.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин встретился с представительницами летного состава российских авиакомпаний и ответил на их вопросы о ходе специальной военной операции на Украине, а также о ситуации в стране и мире
В ближайшее время президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В разговоре планируется обсудить ситуацию на Украине и предложения Анкары.
Вечером в субботу Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей, сообщает РИА Новости
. Подробности станут известны позже.