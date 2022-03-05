Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

На данный момент полностью закрыта дорога в направлении российской границы. По данным департамента автомобильных дорог угрозы схода лавин уже нет, но дорогу необходимо расчистить, чтобы транспорт мог передвигаться. Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым с 3 марта; На данный момент полностью закрыта дорога в направлении российской границы. По данным департамента автомобильных дорог угрозы схода лавин уже нет, но дорогу необходимо расчистить, чтобы транспорт мог передвигаться. Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым с 3 марта;

Остается закрытыми для части транспорта участок Чумателети-Хуневи трассы, ведущей с востока на запад Грузии, Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Там запрещено движение транспорта с прицепом или полуприцепом; Остается закрытыми для части транспорта участок Чумателети-Хуневи трассы, ведущей с востока на запад Грузии, Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Там запрещено движение транспорта с прицепом или полуприцепом;

Аналогичный режим действует и на участке с 14 по 106 километр трассы Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони в регионе Имерети; Аналогичный режим действует и на участке с 14 по 106 километр трассы Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони в регионе Имерети;

А вот на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, связывающей регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, запрещено движение всех видов транспорта из-за метели и ограниченной видимости; А вот на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, связывающей регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, запрещено движение всех видов транспорта из-за метели и ограниченной видимости;

Закрыт для большегрузов перевал Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, связывающей Имерети с регионом Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Запрещено движение большегрузов и на дороге Сачхере-Они, соединяющей эти регионы; Закрыт для большегрузов перевал Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, связывающей Имерети с регионом Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Запрещено движение большегрузов и на дороге Сачхере-Они, соединяющей эти регионы;