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Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
На данный момент полностью закрыта дорога в направлении российской границы 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T16:06+0400
2022-03-05T16:06+0400
2022-03-05T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Ограничения из-за резкого ухудшения погоды действуют на дорогах Грузии в разных регионах.Sputnik Грузия представляет полный список закрытых дорог Грузии, а также дорог, где действуют ограничения для различного вида транспорта:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, грузия, новости, общество, сванети, самцхе-джавахети, зугдиди
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
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На данный момент полностью закрыта дорога в направлении российской границы
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Ограничения из-за резкого ухудшения погоды действуют
на дорогах Грузии в разных регионах.
Sputnik Грузия
представляет полный список закрытых дорог Грузии, а также дорог, где действуют ограничения для различного вида транспорта:
На данный момент полностью закрыта дорога в направлении российской границы. По данным департамента автомобильных дорог угрозы схода лавин уже нет, но дорогу необходимо расчистить, чтобы транспорт мог передвигаться. Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым с 3 марта;
Остается закрытыми для части транспорта участок Чумателети-Хуневи трассы, ведущей с востока на запад Грузии, Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Там запрещено движение транспорта с прицепом или полуприцепом;
Аналогичный режим действует и на участке с 14 по 106 километр трассы Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони в регионе Имерети;
А вот на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, связывающей регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, запрещено движение всех видов транспорта из-за метели и ограниченной видимости;
Закрыт для большегрузов перевал Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, связывающей Имерети с регионом Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Запрещено движение большегрузов и на дороге Сачхере-Они, соединяющей эти регионы;
Аналогичный режим действует на дороге в Сванети из Зугдиди. Там для трейлеров закрыт участок Хаиши-Ушгули трассы Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
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