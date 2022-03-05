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Скончался известный грузинский киноактер Элгуджа Бурдули
Скончался известный грузинский киноактер Элгуджа Бурдули
Грузинскому зрителю Бурдули особенно запомнился в главной роли в фильме "Пловец" Ираклия Квирикадзе 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T11:13+0400
2022-03-05T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Звезда кинофильмов "Солнце неспящих" и "Пловец", актер и музыкальный исполнитель Элгуджа Бурдули скончался в возрасте 81-го года.Бурдули прославился благодаря ролях в кинокартинах "Отряд особого назначения", "Дмитрий II", "Очи черные", "Трудно быть Богом", "Уполномочен революцией", "Нужные люди", "Борис Годунов" и др.Элгуджа Бурдули создал множество узнаваемых и характерных ролей. В 1992 году Элгуджа Бурдули был удостоен главного приза за лучшую мужскую роль в фильме "Солнце неспящих" на кинофестивале "Созвездие". В 1993-ом — получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль в фильме "Солнце неспящих".Бурдули - обладатель почетной грамоты Патриархии Грузии "За 3000-летие государственности Грузии". Актеру присвоено звание почетного гражданина Тбилиси. С 1991 году был алтарником в столичном храме Сиони.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, кто ушел из жизни в 2022 году?, культура
Скончался известный грузинский киноактер Элгуджа Бурдули
11:13 05.03.2022 (обновлено: 11:19 05.03.2022) Подписаться на
Грузинскому зрителю Бурдули особенно запомнился в главной роли в фильме "Пловец" Ираклия Квирикадзе
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Звезда кинофильмов "Солнце неспящих" и "Пловец", актер и музыкальный исполнитель Элгуджа Бурдули скончался в возрасте 81-го года.
Бурдули прославился благодаря ролях в кинокартинах "Отряд особого назначения", "Дмитрий II", "Очи черные", "Трудно быть Богом", "Уполномочен революцией", "Нужные люди", "Борис Годунов" и др.
Элгуджа Бурдули создал множество узнаваемых и характерных ролей.
В 1992 году Элгуджа Бурдули был удостоен главного приза за лучшую мужскую роль в фильме "Солнце неспящих" на кинофестивале "Созвездие". В 1993-ом — получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль в фильме "Солнце неспящих".
Бурдули - обладатель почетной грамоты Патриархии Грузии "За 3000-летие государственности Грузии". Актеру присвоено звание почетного гражданина Тбилиси. С 1991 году был алтарником в столичном храме Сиони.
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