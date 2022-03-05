https://sputnik-georgia.ru/20220305/tsentr-gamalei-poluchil-razreshenie-na-issledovaniya-preparata-ot-koronavirusa-264989677.html

Центр Гамалеи получил разрешение на исследования препарата от коронавируса

Центр Гамалеи получил разрешение на исследования препарата от коронавируса

В исследовании примут участие более сотни добровольцев, а завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T23:54+0400

2022-03-05T23:54+0400

2022-03-05T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Российский Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение от министерства здравоохранения РФ на клинические исследования препарата от COVID-19.Речь идет о лекарственном препарате на основе моноклональных антител. Ожидается, что в исследовании примут участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.Число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 444 миллиона. Жертвой инфекции стали 5,99 млн (+8 771 за сутки). В пятерке стран, в которых фиксируется сложная ситуация с пандемией, Соединенные Штаты, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, наука, коронавирус covid-19, россия