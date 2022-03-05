https://sputnik-georgia.ru/20220305/turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-tbilisi-perenesen-na-leto-264980591.html

Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси перенесен на лето

Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси перенесен на лето

Статусный турнир Большого шлема впервые прошел в Тбилиси в 2021 году, до этого столица Грузии принимала Гран-при Тбилиси 05.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-05T22:55+0400

грузия

новости

спорт

международная федерация дзюдо

гран-при тбилиси по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Тбилисский турнир Большого шлема по дзюдо, который должен был пройти 25-27 марта, пройдет 3-5 июня, говорится в сообщении Международной федерации дзюдо (IJF). Статусный турнир Большого шлема впервые прошел в Тбилиси в 2021 году, до этого столица Грузии принимала Гран-при Тбилиси.Тбилисский турнир Большого шлема в 2021 году прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса. Тогда грузинские дзюдоисты завоевали 9 медалей, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.В прошлом году чемпионами стали Темур Нозадзе (60 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг), серебряные медали завоевали Важа Маргвелашвили (66 кг), Этер Липартелиани (57 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг), Алеко Мамиашвили (Лаша Третье место занял Шавдату (73 кг), вышли Тато Григалашвили (81 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг). Сборная Грузии заняла первое место в командном зачете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, международная федерация дзюдо, гран-при тбилиси по дзюдо