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Турция не планирует вводить санкции против РФ
Турция не планирует вводить санкции против РФ
Турецкая Республика заявила, что в данной ситуации не желает быть стороной конфликта 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T19:44+0400
2022-03-05T19:44+0400
2022-03-05T20:04+0400
турция
россия
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Власти Турции не планируют вводить санкции против Российской Федерации – Республика не хочет быть стороной конфликта, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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турция, россия, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022
Турция не планирует вводить санкции против РФ
19:44 05.03.2022 (обновлено: 20:04 05.03.2022) Подписаться на
Турецкая Республика заявила, что в данной ситуации не желает быть стороной конфликта
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Власти Турции не планируют вводить санкции против Российской Федерации – Республика не хочет быть стороной конфликта, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
"На данный момент у нас нет плана санкций (против России – ред.)… Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого", – цитирует слова Калына телеканал NTV.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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