Турция не планирует вводить санкции против РФ

"На данный момент у нас нет плана санкций (против России – ред.)… Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого", – цитирует слова Калына телеканал NTV.