https://sputnik-georgia.ru/20220305/udar-bespilotnika-po-komandnomu-punktu--batalona-aydar---video-264982563.html
Удар беспилотника по командному пункту батальона "Айдар" – видео
Удар беспилотника по командному пункту батальона "Айдар" – видео
Министерство обороны РФ показало на видео работу российского беспилотника "Иноходец". Смотрите кадры удара с воздуха 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T08:49+0400
2022-03-05T08:49+0400
2022-03-05T09:10+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264981775_69:0:2714:1488_1920x0_80_0_0_95bd850aa096443fa266b74e5e2b98d6.png
БПЛА нанес удар по командному пункту украинского батальона "Айдар". Российские войска продолжают спецоперацию на Украине. Минобороны РФ подчеркивает, что не наносит авиа- и ракетных ударов по городам. В рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура Украины.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264981775_730:0:2714:1488_1920x0_80_0_0_c64e21d2b233cf0eb45a20f5fbb223c3.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Удар беспилотника по командному пункту батальона "Айдар" – видео
08:49 05.03.2022 (обновлено: 09:10 05.03.2022) Подписаться на
Министерство обороны РФ показало на видео работу российского беспилотника "Иноходец". Смотрите кадры удара с воздуха
БПЛА нанес удар по командному пункту украинского батальона "Айдар". Российские войска продолжают спецоперацию на Украине. Минобороны РФ подчеркивает, что не наносит авиа- и ракетных ударов по городам. В рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура Украины.