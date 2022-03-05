https://sputnik-georgia.ru/20220305/udar-bespilotnika-po-komandnomu-punktu--batalona-aydar---video-264982563.html

Удар беспилотника по командному пункту батальона "Айдар" – видео

Удар беспилотника по командному пункту батальона "Айдар" – видео

Министерство обороны РФ показало на видео работу российского беспилотника "Иноходец". Смотрите кадры удара с воздуха 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T08:49+0400

2022-03-05T08:49+0400

2022-03-05T09:10+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

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БПЛА нанес удар по командному пункту украинского батальона "Айдар". Российские войска продолжают спецоперацию на Украине. Минобороны РФ подчеркивает, что не наносит авиа- и ракетных ударов по городам. В рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура Украины.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео