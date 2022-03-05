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Уровень заражения COVID-19 в школах Грузии последние три недели идет на спад

Уровень заражения COVID-19 в школах Грузии последние три недели идет на спад

Показатель инфицированности коронавирусом понизился как в государственных, так и в частных школах страны, отмечают в ведомстве 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T14:04+0400

2022-03-05T14:04+0400

2022-03-05T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Уровень заражения коронавирусом в государственных и частных школах Грузии за последние семь дней значительно снизился, как и в предыдущие две недели, говорится в сообщении министерства образования страны.На этой неделе коронавирус подтвержден у 1,5% учителей и 0,6% учащихся. Желание вести обучение в дистанционном формате на прошлой неделе изъявили 97 педагогов из группы риска.В целях обеспечения безопасных условий для преподавателей и учащихся продолжается обязательное тестирование преподавателей и представителей администрации.С 1 марта сотрудники общеобразовательных учреждений уже один раз в неделю проходят тестирование на коронавирус быстрым антиген-тестом, который предоставляется государством.В более чем 400 государственных и частных школах проведением тестов занимается специально обученный школьный врач.На данный момент вакцинировано 73,7% учителей и представителей школьной администрации, в том числе 97% вакцинированы полностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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школа, коронавирус covid-19, грузия, общество, новости