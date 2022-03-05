https://sputnik-georgia.ru/20220305/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-chastichno-264993172.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась частично
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась частично
Запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом из-за гололеда и снегопада сохраняется на участке Гудаури-Коби 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T18:08+0400
2022-03-05T18:08+0400
2022-03-05T18:08+0400
верхний ларс
грузия
погода
новости
грузино-российская граница
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
ситуация на дорогах грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257132_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_67ffc07eaaa430cc429cfc24b8b73c42.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение для легковых автомобилей открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257132_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_129dc3cea9cdeb502c1830676fa14075.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
верхний ларс, грузия, погода, новости, грузино-российская граница, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась частично
Подписаться на
Запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом из-за гололеда и снегопада сохраняется на участке Гудаури-Коби
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Движение для легковых автомобилей открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Из-за гололеда и снегопада сохраняется запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.