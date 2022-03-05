https://sputnik-georgia.ru/20220305/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-chastichno-264993172.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась частично

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась частично

Запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом из-за гололеда и снегопада сохраняется на участке Гудаури-Коби 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T18:08+0400

2022-03-05T18:08+0400

2022-03-05T18:08+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение для легковых автомобилей открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верхний ларс, грузия, погода, новости, грузино-российская граница, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии