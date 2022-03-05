https://sputnik-georgia.ru/20220305/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rosssi-otkryto-265003095.html
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Из-за гололеда и снегопада участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт с 3 марта 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T23:24+0400
2022-03-05T23:24+0400
2022-03-06T00:16+0400
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
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погода
новости
грузино-российская граница
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение для всех видов транспорта открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, грузия, погода, новости, грузино-российская граница, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
23:24 05.03.2022 (обновлено: 00:16 06.03.2022) Подписаться на
Из-за гололеда и снегопада участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт с 3 марта
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Движение для всех видов транспорта открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Из-за гололеда и снегопада участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт с 3 марта. После снятия угрозы схода лавин днем открылось движение для легковых автомобилей, а к вечеру уже для большегрузов, говорится в сообщении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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