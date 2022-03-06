https://sputnik-georgia.ru/20220306/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-6-marta-265008584.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 марта

В результате тестирования за последние сутки коронавирус выявили у 18% человек 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T12:06+0400

2022-03-06T12:06+0400

2022-03-06T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Из 1 700 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 893 факта, говорится в сообщении на правительственном сайте Stopcov.gе.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:Имерети – 204Кахети – 129Гурия – 105Самегрело - Земо Сванети – 90Шида Картли – 85Квемо Картли – 74Аджария – 61Мцхета-Мтианети – 26Самцхе-Джавахети – 25Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8С начала пандемии в стране зафиксировано 1 625 372 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 7 002 человека, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 1 554 533 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 28 пациентов, а с начала пандемии – 16 366.На данный момент в Грузии 54 447 активных случаев заболевания, из них 2 459 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 638 пациентов тяжелое. 57 988 инфицированных пациентов проходят курс лечения дому.В стране за последние сутки сделано 9 572 теста на коронавирус, 6 738 – на антиген, 2 834 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 17,76%, за последние 14 дней – 20,84%, за последние семь дней – 17,49%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии