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https://sputnik-georgia.ru/20220306/ekonomicheskaya-voyna-protiv-rossii---foto-265006006.html
Экономическая война против России - фото
Экономическая война против России - фото
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с небывалой волной экономических санкций. Смотрите в фотоленте, как осуществляется давление на РФ 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T11:20+0400
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США объявили, что ввели против России крупнейшие в истории санкции в сфере торговли. Также пакет новых санкций ввел Евросоюз. Западные политики заявили, что объявляют России "тотальную экономическую войну". В итоге многие иностранные компании и производители уже прервали сотрудничество с РФ.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, новости в фотографиях, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, антироссийские санкции, санкции, бизнес, экономика, фото

Экономическая война против России - фото

11:20 06.03.2022 (обновлено: 11:34 06.03.2022)
Подписаться наGoogle news
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с небывалой волной экономических санкций. Смотрите в фотоленте, как осуществляется давление на РФ
США объявили, что ввели против России крупнейшие в истории санкции в сфере торговли. Также пакет новых санкций ввел Евросоюз. Западные политики заявили, что объявляют России "тотальную экономическую войну". В итоге многие иностранные компании и производители уже прервали сотрудничество с РФ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND

Датский судоходный гигант Maersk заявил 1 марта о прекращении приема новых заказов в Россию и из России.

Датский судоходный гигант Maersk заявил 1 марта о прекращении приема новых заказов в Россию и из России. - Sputnik Грузия
1/20
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND

Датский судоходный гигант Maersk заявил 1 марта о прекращении приема новых заказов в Россию и из России.

© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS

Немецкая компания-гигант DHL 2 марта заявила о прекращении работы в России и Беларуси.

Немецкая компания-гигант DHL 2 марта заявила о прекращении работы в России и Беларуси. - Sputnik Грузия
2/20
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS

Немецкая компания-гигант DHL 2 марта заявила о прекращении работы в России и Беларуси.

© AFP 2022 / STEPHEN BRASHEAR

Компания-гигант Microsoft 4 марта объявила о прекращении продажи своих новых продуктов и услуг в России.

Компания-гигант Microsoft 4 марта объявила о прекращении продажи своих новых продуктов и услуг в России. - Sputnik Грузия
3/20
© AFP 2022 / STEPHEN BRASHEAR

Компания-гигант Microsoft 4 марта объявила о прекращении продажи своих новых продуктов и услуг в России.

© AP Photo / Evgeniy Sofiychuk

Компания Apple решила остановить продажи в России iPhone и другой продукции через свои официальные сети. На фото - закрытый магазин реселлера продукции Apple в Омске.

Компания Apple решила остановить продажи в России iPhone и другой продукции через свои официальные сети. На фото - закрытый магазин реселлера продукции Apple в Омске. - Sputnik Грузия
4/20
© AP Photo / Evgeniy Sofiychuk

Компания Apple решила остановить продажи в России iPhone и другой продукции через свои официальные сети. На фото - закрытый магазин реселлера продукции Apple в Омске.

© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMY

Многие мировые автопроизводители остановили сотрудничество с Россией, закрыв заводы в стране или остановив поставки продукции. Среди них - Ford, BMW, Mercedes-Benz, группа WAG, Daimler, французские компании и другие.

Многие мировые автопроизводители остановили сотрудничество с Россией, закрыв заводы в стране или остановив поставки продукции. Среди них - Ford, BMW, Mercedes-Benz, группа WAG, Daimler, французские компании и другие. - Sputnik Грузия
5/20
© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMY

Многие мировые автопроизводители остановили сотрудничество с Россией, закрыв заводы в стране или остановив поставки продукции. Среди них - Ford, BMW, Mercedes-Benz, группа WAG, Daimler, французские компании и другие.

© AFP 2022 / JACQUES COLLET

Евросоюз запретил ряду российских банков доступ к системе обмена банковскими сообщениями SWIFT 1 марта 2022 года.

Евросоюз запретил ряду российских банков доступ к системе обмена банковскими сообщениями SWIFT 1 марта 2022 года. - Sputnik Грузия
6/20
© AFP 2022 / JACQUES COLLET

Евросоюз запретил ряду российских банков доступ к системе обмена банковскими сообщениями SWIFT 1 марта 2022 года.

© REUTERS / ALEXEY MALGAVKO

В России перестали работать такие платежные системы, как Apple Pay и Google Pay. Также стало известно, что ограничения ввели Visa и Mastercard. Выпущенные в других странах карты не будут работать в РФ, а российские карты - за рубежом.

В России перестали работать такие платежные системы, как Apple Pay и Google Pay. Также стало известно, что ограничения ввели Visa и Mastercard. Выпущенные в других странах карты не будут работать в РФ, а российские карты - за рубежом. - Sputnik Грузия
7/20
© REUTERS / ALEXEY MALGAVKO

В России перестали работать такие платежные системы, как Apple Pay и Google Pay. Также стало известно, что ограничения ввели Visa и Mastercard. Выпущенные в других странах карты не будут работать в РФ, а российские карты - за рубежом.

© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Экономическая война развернулась и в небе. Boeing и Airbus объявили, что не будут продавать России самолеты и обслуживать уже имеющиеся. Целый ряд стран закрыли свое небо для российских самолетов. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из 36 стран.

Экономическая война развернулась и в небе. Boeing и Airbus объявили, что не будут продавать России самолеты и обслуживать уже имеющиеся. Целый ряд стран закрыли свое небо для российских самолетов. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из 36 стран. - Sputnik Грузия
8/20
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Экономическая война развернулась и в небе. Boeing и Airbus объявили, что не будут продавать России самолеты и обслуживать уже имеющиеся. Целый ряд стран закрыли свое небо для российских самолетов. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из 36 стран.

© AP Photo / Ng Han Guan

В то же время целый ряд стран отказались присоединяться к санкциям против России, среди них - Китай, который полностью сохраняет существующее экономическое сотрудничество с РФ.

В то же время целый ряд стран отказались присоединяться к санкциям против России, среди них - Китай, который полностью сохраняет существующее экономическое сотрудничество с РФ. - Sputnik Грузия
9/20
© AP Photo / Ng Han Guan

В то же время целый ряд стран отказались присоединяться к санкциям против России, среди них - Китай, который полностью сохраняет существующее экономическое сотрудничество с РФ.

© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI

Германия заморозила проект газопровода "Северный поток 2". Однако это ударяет и по европейским потребителям газа. Как следствие, в странах Европы вырастут цены на производственные и другие товары.

Германия заморозила проект газопровода &quot;Северный поток 2&quot;. Однако это ударяет и по европейским потребителям газа. Как следствие, в странах Европы вырастут цены на производственные и другие товары. - Sputnik Грузия
10/20
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI

Германия заморозила проект газопровода "Северный поток 2". Однако это ударяет и по европейским потребителям газа. Как следствие, в странах Европы вырастут цены на производственные и другие товары.

© AP Photo / Rogelio V. Solis

Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Впервые в истории в ходе торгов на бирже цена на газ превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Впервые в истории в ходе торгов на бирже цена на газ превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. - Sputnik Грузия
11/20
© AP Photo / Rogelio V. Solis

Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Впервые в истории в ходе торгов на бирже цена на газ превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

© AP Photo / Pavel Golovkin

Минфин США запретил проводить операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Ограничения введены против Фонда прямых инвестиций России. Тем временем падает курс рубля по отношению к доллару и евро.

Минфин США запретил проводить операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Ограничения введены против Фонда прямых инвестиций России. Тем временем падает курс рубля по отношению к доллару и евро. - Sputnik Грузия
12/20
© AP Photo / Pavel Golovkin

Минфин США запретил проводить операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Ограничения введены против Фонда прямых инвестиций России. Тем временем падает курс рубля по отношению к доллару и евро.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Под санкциями США и Запада оказались крупные российские банки. В связи с ограничениями в Грузии также прекратил работу банк "VTB Georgia", который входил до недавнего времени в тройку крупнейших коммерческих банков в стране по объему банковских операций.

Под санкциями США и Запада оказались крупные российские банки. В связи с ограничениями в Грузии также прекратил работу банк &quot;VTB Georgia&quot;, который входил до недавнего времени в тройку крупнейших коммерческих банков в стране по объему банковских операций. - Sputnik Грузия
13/20
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Под санкциями США и Запада оказались крупные российские банки. В связи с ограничениями в Грузии также прекратил работу банк "VTB Georgia", который входил до недавнего времени в тройку крупнейших коммерческих банков в стране по объему банковских операций.

© AFP 2022 / JOEL SAGET

Гастрономический гид "Мишлен" с 4 марта приостановил свои рекомендации по ресторанам в России. Гид прекратил рекламировать Москву как одно из направлений и заморозил проекты в РФ.

Гастрономический гид &quot;Мишлен&quot; с 4 марта приостановил свои рекомендации по ресторанам в России. Гид прекратил рекламировать Москву как одно из направлений и заморозил проекты в РФ. - Sputnik Грузия
14/20
© AFP 2022 / JOEL SAGET

Гастрономический гид "Мишлен" с 4 марта приостановил свои рекомендации по ресторанам в России. Гид прекратил рекламировать Москву как одно из направлений и заморозил проекты в РФ.

© AFP 2022 / ODD ANDERSEN

Немецкий гигант - производитель спортивного инвентаря Adidas приостановил партнерство с Федерацией футбола России.

Немецкий гигант - производитель спортивного инвентаря Adidas приостановил партнерство с Федерацией футбола России. - Sputnik Грузия
15/20
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN

Немецкий гигант - производитель спортивного инвентаря Adidas приостановил партнерство с Федерацией футбола России.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. В российских магазинах компании выстроились очереди за продукцией. На фото - магазин IKEA в Санкт-Петербурге.

Компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. В российских магазинах компании выстроились очереди за продукцией. На фото - магазин IKEA в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
16/20
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. В российских магазинах компании выстроились очереди за продукцией. На фото - магазин IKEA в Санкт-Петербурге.

© AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOV

Мировые производители компьютерного и электронного оборудования и цифровой техники стали отказываться от работы в России. Пока что в российских магазинах еще не наблюдается дефицита.

Мировые производители компьютерного и электронного оборудования и цифровой техники стали отказываться от работы в России. Пока что в российских магазинах еще не наблюдается дефицита. - Sputnik Грузия
17/20
© AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOV

Мировые производители компьютерного и электронного оборудования и цифровой техники стали отказываться от работы в России. Пока что в российских магазинах еще не наблюдается дефицита.

© AFP 2022 / LOIC VENANCE

Грузовое судно под флагом Панамы Pola Ariake, у которого российский владелец, было арестовано французскими таможенниками в гавани Лорьяна после введения санкций против РФ.

Грузовое судно под флагом Панамы Pola Ariake, у которого российский владелец, было арестовано французскими таможенниками в гавани Лорьяна после введения санкций против РФ. - Sputnik Грузия
18/20
© AFP 2022 / LOIC VENANCE

Грузовое судно под флагом Панамы Pola Ariake, у которого российский владелец, было арестовано французскими таможенниками в гавани Лорьяна после введения санкций против РФ.

© AFP 2022 / PAUL ELLIS

Клуб английской Премьер-лиги "Эвертон" прервал спонсорское соглашение с российскими компаниями USM, Megafon и Yota. На фото - рабочие снимают логотип "Мегафона" в Гудисон-парке в Ливерпуле.

Клуб английской Премьер-лиги &quot;Эвертон&quot; прервал спонсорское соглашение с российскими компаниями USM, Megafon и Yota. На фото - рабочие снимают логотип &quot;Мегафона&quot; в Гудисон-парке в Ливерпуле. - Sputnik Грузия
19/20
© AFP 2022 / PAUL ELLIS

Клуб английской Премьер-лиги "Эвертон" прервал спонсорское соглашение с российскими компаниями USM, Megafon и Yota. На фото - рабочие снимают логотип "Мегафона" в Гудисон-парке в Ливерпуле.

© AP Photo / Seth Wenig

В США теперь требуют закрыть более 230 автозаправочных станций LUKOIL, действующих через американскую франшизу. Совет города Ньюарк уже проголосовал за отзыв лицензии у местных станций LUKOIL. Тем временем цена на топливо в США растет.

В США теперь требуют закрыть более 230 автозаправочных станций LUKOIL, действующих через американскую франшизу. Совет города Ньюарк уже проголосовал за отзыв лицензии у местных станций LUKOIL. Тем временем цена на топливо в США растет. - Sputnik Грузия
20/20
© AP Photo / Seth Wenig

В США теперь требуют закрыть более 230 автозаправочных станций LUKOIL, действующих через американскую франшизу. Совет города Ньюарк уже проголосовал за отзыв лицензии у местных станций LUKOIL. Тем временем цена на топливо в США растет.

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