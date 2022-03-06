https://sputnik-georgia.ru/20220306/ekonomicheskaya-voyna-protiv-rossii---foto-265006006.html

Экономическая война против России - фото

Экономическая война против России - фото

После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с небывалой волной экономических санкций. Смотрите в фотоленте, как осуществляется давление на РФ 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T11:20+0400

2022-03-06T11:20+0400

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США объявили, что ввели против России крупнейшие в истории санкции в сфере торговли. Также пакет новых санкций ввел Евросоюз. Западные политики заявили, что объявляют России "тотальную экономическую войну". В итоге многие иностранные компании и производители уже прервали сотрудничество с РФ.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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