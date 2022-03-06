Экономическая война против России - фото
Датский судоходный гигант Maersk заявил 1 марта о прекращении приема новых заказов в Россию и из России.
Датский судоходный гигант Maersk заявил 1 марта о прекращении приема новых заказов в Россию и из России.
Немецкая компания-гигант DHL 2 марта заявила о прекращении работы в России и Беларуси.
Немецкая компания-гигант DHL 2 марта заявила о прекращении работы в России и Беларуси.
Компания-гигант Microsoft 4 марта объявила о прекращении продажи своих новых продуктов и услуг в России.
Компания-гигант Microsoft 4 марта объявила о прекращении продажи своих новых продуктов и услуг в России.
Компания Apple решила остановить продажи в России iPhone и другой продукции через свои официальные сети. На фото - закрытый магазин реселлера продукции Apple в Омске.
Компания Apple решила остановить продажи в России iPhone и другой продукции через свои официальные сети. На фото - закрытый магазин реселлера продукции Apple в Омске.
Многие мировые автопроизводители остановили сотрудничество с Россией, закрыв заводы в стране или остановив поставки продукции. Среди них - Ford, BMW, Mercedes-Benz, группа WAG, Daimler, французские компании и другие.
Многие мировые автопроизводители остановили сотрудничество с Россией, закрыв заводы в стране или остановив поставки продукции. Среди них - Ford, BMW, Mercedes-Benz, группа WAG, Daimler, французские компании и другие.
Евросоюз запретил ряду российских банков доступ к системе обмена банковскими сообщениями SWIFT 1 марта 2022 года.
Евросоюз запретил ряду российских банков доступ к системе обмена банковскими сообщениями SWIFT 1 марта 2022 года.
В России перестали работать такие платежные системы, как Apple Pay и Google Pay. Также стало известно, что ограничения ввели Visa и Mastercard. Выпущенные в других странах карты не будут работать в РФ, а российские карты - за рубежом.
В России перестали работать такие платежные системы, как Apple Pay и Google Pay. Также стало известно, что ограничения ввели Visa и Mastercard. Выпущенные в других странах карты не будут работать в РФ, а российские карты - за рубежом.
Экономическая война развернулась и в небе. Boeing и Airbus объявили, что не будут продавать России самолеты и обслуживать уже имеющиеся. Целый ряд стран закрыли свое небо для российских самолетов. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из 36 стран.
Экономическая война развернулась и в небе. Boeing и Airbus объявили, что не будут продавать России самолеты и обслуживать уже имеющиеся. Целый ряд стран закрыли свое небо для российских самолетов. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из 36 стран.
В то же время целый ряд стран отказались присоединяться к санкциям против России, среди них - Китай, который полностью сохраняет существующее экономическое сотрудничество с РФ.
В то же время целый ряд стран отказались присоединяться к санкциям против России, среди них - Китай, который полностью сохраняет существующее экономическое сотрудничество с РФ.
Германия заморозила проект газопровода "Северный поток 2". Однако это ударяет и по европейским потребителям газа. Как следствие, в странах Европы вырастут цены на производственные и другие товары.
Германия заморозила проект газопровода "Северный поток 2". Однако это ударяет и по европейским потребителям газа. Как следствие, в странах Европы вырастут цены на производственные и другие товары.
Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Впервые в истории в ходе торгов на бирже цена на газ превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Впервые в истории в ходе торгов на бирже цена на газ превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Минфин США запретил проводить операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Ограничения введены против Фонда прямых инвестиций России. Тем временем падает курс рубля по отношению к доллару и евро.
Минфин США запретил проводить операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Ограничения введены против Фонда прямых инвестиций России. Тем временем падает курс рубля по отношению к доллару и евро.
Под санкциями США и Запада оказались крупные российские банки. В связи с ограничениями в Грузии также прекратил работу банк "VTB Georgia", который входил до недавнего времени в тройку крупнейших коммерческих банков в стране по объему банковских операций.
Под санкциями США и Запада оказались крупные российские банки. В связи с ограничениями в Грузии также прекратил работу банк "VTB Georgia", который входил до недавнего времени в тройку крупнейших коммерческих банков в стране по объему банковских операций.
Гастрономический гид "Мишлен" с 4 марта приостановил свои рекомендации по ресторанам в России. Гид прекратил рекламировать Москву как одно из направлений и заморозил проекты в РФ.
Гастрономический гид "Мишлен" с 4 марта приостановил свои рекомендации по ресторанам в России. Гид прекратил рекламировать Москву как одно из направлений и заморозил проекты в РФ.
Немецкий гигант - производитель спортивного инвентаря Adidas приостановил партнерство с Федерацией футбола России.
Немецкий гигант - производитель спортивного инвентаря Adidas приостановил партнерство с Федерацией футбола России.
Компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. В российских магазинах компании выстроились очереди за продукцией. На фото - магазин IKEA в Санкт-Петербурге.
Компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. В российских магазинах компании выстроились очереди за продукцией. На фото - магазин IKEA в Санкт-Петербурге.
Мировые производители компьютерного и электронного оборудования и цифровой техники стали отказываться от работы в России. Пока что в российских магазинах еще не наблюдается дефицита.
Мировые производители компьютерного и электронного оборудования и цифровой техники стали отказываться от работы в России. Пока что в российских магазинах еще не наблюдается дефицита.
Грузовое судно под флагом Панамы Pola Ariake, у которого российский владелец, было арестовано французскими таможенниками в гавани Лорьяна после введения санкций против РФ.
Грузовое судно под флагом Панамы Pola Ariake, у которого российский владелец, было арестовано французскими таможенниками в гавани Лорьяна после введения санкций против РФ.
Клуб английской Премьер-лиги "Эвертон" прервал спонсорское соглашение с российскими компаниями USM, Megafon и Yota. На фото - рабочие снимают логотип "Мегафона" в Гудисон-парке в Ливерпуле.
Клуб английской Премьер-лиги "Эвертон" прервал спонсорское соглашение с российскими компаниями USM, Megafon и Yota. На фото - рабочие снимают логотип "Мегафона" в Гудисон-парке в Ливерпуле.
В США теперь требуют закрыть более 230 автозаправочных станций LUKOIL, действующих через американскую франшизу. Совет города Ньюарк уже проголосовал за отзыв лицензии у местных станций LUKOIL. Тем временем цена на топливо в США растет.
В США теперь требуют закрыть более 230 автозаправочных станций LUKOIL, действующих через американскую франшизу. Совет города Ньюарк уже проголосовал за отзыв лицензии у местных станций LUKOIL. Тем временем цена на топливо в США растет.