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Гуманитарные коридоры вновь откроются в Мариуполе и Волновахе
Гуманитарные коридоры вновь откроются в Мариуполе и Волновахе
Эвакуация мирных жителей планировалась еще в субботу, но обеспечить безопасное перемещение так и не удалось 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T10:49+0400
2022-03-06T10:49+0400
2022-03-06T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина."С утра опять гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Он выразил надежду, что украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду разблокировать выход из населенных пунктов, чтобы гражданское население могло покинуть их.Эвакуация мирных жителей планировалась еще в субботу, но обеспечить безопасное перемещение так и не удалось. Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении договоренностей.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия
Гуманитарные коридоры вновь откроются в Мариуполе и Волновахе
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Эвакуация мирных жителей планировалась еще в субботу, но обеспечить безопасное перемещение так и не удалось
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik.
Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
"С утра опять гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Он выразил надежду, что украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду разблокировать выход из населенных пунктов, чтобы гражданское население могло покинуть их.
Эвакуация мирных жителей планировалась еще в субботу, но обеспечить безопасное перемещение так и не удалось. Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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