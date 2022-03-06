https://sputnik-georgia.ru/20220306/prestupnost-v-gruzii-stali-izvestny-pervye-dannye-2022-goda-264996368.html

Преступность в Грузии: стали известны первые данные 2022 года

Преступность в Грузии: стали известны первые данные 2022 года

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T09:01+0400

2022-03-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 31 января 2022 года сократилось на 8%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в январе в Грузии было зафиксировано около 4,3 тысячи преступлений, из которых раскрыто лишь 37,5%. Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – с 1 по 31 января было зарегистрировано около 1,3 тысячи фактов, из которых раскрыто 34,4%.На третьем месте транспортные преступления: 373 преступления с 1 января по 31 января, из которых раскрыто 2,7%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за месяц в стране было зарегистрировано пять убийств, из которых два - с особой жестокостью, 15 случаев нанесения вреда здоровью, восемь случаев изнасилования и один случай торговли людьми.Скольких наказали?В январе 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 1 546 человек, из которых 118 отбывали условный срок. При этом 501 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси. Пострадавшими в январе от различных преступлений признали 1 644 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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