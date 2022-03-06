https://sputnik-georgia.ru/20220306/pro-lyubyaschee-serdtse-kotoromu-vse-vozmozhno-264884932.html

Про любящее сердце, которому все возможно

Про любящее сердце, которому все возможно

Любовь, терпение и поддержка творят чудеса, даже в самых, на первый взгляд, обреченных случаях 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T16:01+0400

2022-03-06T16:01+0400

2022-03-06T16:01+0400

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

грузия

аналитика

колумнисты

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- ... Вот я расскажу тебе про мою однокурсницу. Было это лет 30 назад. С нами на потоке учился Важа. Петра Багратиона видела? Вот точно такой, только волосы светлые, глаза голубые, а нос один в один – благородно изогнутый. Причем Важа высокий, с атлетической фигурой, еще юморной тип. Анекдотов знал отсюда до послезавтра. У нас полкурса в него были влюблены. А среди них и Юля, маленькая, невзрачная еврейка. Важа на нее и одним глазом не смотрел. Никак. Но Юлю это не смущало. Что уж она там предприняла в деталях, неизвестно, но вскоре пошел слух, что она беременная от Важи. Его родители вначале были категорически против нежеланной невестки, у них были свои реальные партии для Важико, которые откладывались на окончание института, а тут вдруг такой поворот. Но про Юлю недаром говорили, что она была хоть и ростом метр в прыжке, но на три метра землю вглубь видела и была мастером на всякие многоходовки.Родители Важи хоть и заняли круговую оборону по защите сына от посягательств, но с Юлей бороться оказалось сложно. И вскоре молодые расписались, а свадьбу как-то зажали.Обосновавшись на правах законной супруги у Важи, Юля получила удар. Она быстренько выяснила позорный факт: Важа давно и прочно сидел на игле. Причем ухитрялся и родителей держать в счастливом неведении. Вскрылось это так. Из дома пропала какая-то сумма денег, и свекровь, естественно, решила, что это дело рук резвушки–невестки. Начался скандал. Юля отбивалась от поклепа. Потом провела свое собственное расследование и выяснила, куда Важа спускал деньги. Вначале свекор со свекровью краснели, бледнели и закатывали глаза.- Наш сын не такой.- Какие последствия могут быть для ее сына при папе-наркуше?Потом повела священную войну против морока. Важа находился под неусыпным колпаком – обстрелом вопросов.- Куда? С кем? Кто там будет? Явки, телефоны мне сюда в письменном виде.Пытался бунтовать, но Юля демонстрировала свой растущий живот. А для грузин ребенок это святое. В итоге Важа хоть и пытался взбрыкивать, но Юля вела себя классически безукоризненно, будто долго стажировалась в ФБР.Родители поняли, что только в руках Юли Важа сможет не скатиться в пропасть, и стали всячески ее поддерживать с флангов. Юля родила мальчика. Назвали его Никушей в честь свекра. А молодого папу, не успевшего хорошо отпраздновать появление наследника, запрягли по полной.- Важа, погуляй с ребенком!- Ты не видишь, он опять мокрый.- Важа, срочно найди нашу соску.И так далее и тому подобное. Никуша подрос, и Юля настояла на том, чтобы выехать в Израиль. В Грузии неизвестно, когда что наладится, а на земле обетованной совсем другие возможности.Важа не хотел ехать, его родители робко блеяли что-то об исторических ценностях. Дескать, все их предки никогда не покидали границ Грузии, но Юлю было не переспорить. Решающим аргументом было такое:- Здесь у Важи вечный соблазн снова употреблять наркотики.И она в красках рисовала кончину соседа–наркуши и горе его родителей. Выходило очень впечатляюще. В итоге родители сдались. Молодежь отбыла в Израиль начинать жизнь с чистого листа. На новом месте Юля тут же сообразила, что их дипломы тут, мягко говоря, всем фиолетовы, если не употребить более печальные оттенки цветов. Она посадила Важу дома с сыном, а сама устроилась на работу. Воспитательным процессом руководила по телефону и во время редких забегов домой. Дела пошли неплохо. Между пробежками домой как-то спонтанно родились близнецы – девочки. Важе не то что о наркотиках, просто о нормальном сне пришлось грезить и мечтать. Сегодня у Важи и Юли все хорошо. Они живут в достатке, имеется счет в банке, растут трое детей. Иногда они приезжают в Грузию. Наркотики в далеком прошлом. Сегодня Важа ведет исключительно здоровый образ жизни. Он по-прежнему хорош собой. В светлых волосах кое-где блестит седина. Не пьет, не курит, а по утрам отжимается сто раз. Поверьте, это не каждый сможет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили, грузия, аналитика, колумнисты