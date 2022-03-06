https://sputnik-georgia.ru/20220306/putin-nazval-usloviya-priostanovki-spetsoperatsii-na-ukraine-265015921.html

Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине

Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине

Президент России провел беседу президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T16:10+0400

2022-03-06T16:10+0400

2022-03-06T16:10+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Россия приостановит спецоперацию на Украине, когда украинская сторона прекратит боевые действия, сказал президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, украина