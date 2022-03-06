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Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине
Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине
Президент России провел беседу президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T16:10+0400
2022-03-06T16:10+0400
2022-03-06T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Россия приостановит спецоперацию на Украине, когда украинская сторона прекратит боевые действия, сказал президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, украина
Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине
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Президент России провел беседу президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Россия приостановит спецоперацию на Украине, когда украинская сторона прекратит боевые действия, сказал президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - приводит РИА Новости
сообщение пресс-службы Кремля.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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