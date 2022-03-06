https://sputnik-georgia.ru/20220306/rossiyskie-karty-visa-i-mastercard-vse-zhe-budut-dostupny-v-nekotorykh-stranakh-265006975.html

Российские карты Visa и Mastercard все же будут доступны в некоторых странах

Российские карты Visa и Mastercard все же будут доступны в некоторых странах

Главное условие - наличие в стране российской платежной системы "Мир" 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T11:15+0400

2022-03-06T11:15+0400

2022-03-06T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Карточки Visa и Mastercard российского "Альфа-банка" продолжат работать в нескольких странах, сообщил Telegram-канал банка.Карты продолжат работать за границей везде, где принимается карта российской платежной системы "Мир", в том числе в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме, сообщил Telegram-канал банка.Там же отмечено, что перевыпускать карточки "Альфа-банка" не надо.Международные системы Visa и Mastercard в воскресенье объявили о приостановке операций в России. Позже в Банке России пояснили, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах осуществить не удастся.Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022