https://sputnik-georgia.ru/20220306/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-ogranicheniya-deystvuyut-na-neskolkikh-trassakh-265005879.html

Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на нескольких трассах

Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на нескольких трассах

Ограничения в основном касаются машин с прицепом и полуприцепом 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T10:17+0400

2022-03-06T10:17+0400

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новости

грузия

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом восстановлено на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в воскресенье утром, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение на этой дороге международного значения удалось снять после ее расчистки от снега, говорится в сообщении. Пока закрытым для большегрузов остается перевал Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, связывающей Имерети с регионом Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Запрещено движение большегрузов и на дороге Сачхере-Они, соединяющей эти регионы.Аналогичный режим действует на дороге из Зугдиди в Сванети. Там для трейлеров закрыт участок Хаиши-Ушгули трассы Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.На перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, связывающей регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, запрещено движение всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог