https://sputnik-georgia.ru/20220306/strelyali-vo-vsekh---zhitel-sela-vinogradnoe-rasskazal-o-situatsii-na-ukraine-265017871.html
Стреляли во всех - житель села Виноградное рассказал о ситуации на Украине
Стреляли во всех - житель села Виноградное рассказал о ситуации на Украине
Район, где находится дом Юрия, заняли вооруженные силы России и ДНР 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T19:01+0400
2022-03-06T19:01+0400
2022-03-06T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Украинские военные стреляли во всех, кто пытался покинуть село Виноградное Мариупольского горсовета, рассказал @SputnikLive житель восточной окраины города после эвакуации. По словам Юрия, стреляли в том числе в легковые гражданские автомобили. Взорвали мост, который связывал село с городом. Район, где находится дом Юрия, заняли ВС России и ДНР, которые дали возможность местным жителям покинуть зону боевых действий. Украинская сторона даже не пыталась организовать эвакуацию жителей, сказал Юрий.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Стреляли во всех - житель села Виноградное рассказал о ситуации на Украине
19:01 06.03.2022 (обновлено: 20:35 06.03.2022) Подписаться на
Район, где находится дом Юрия, заняли вооруженные силы России и ДНР
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Украинские военные стреляли во всех, кто пытался покинуть село Виноградное Мариупольского горсовета, рассказал @SputnikLive житель восточной окраины города после эвакуации.
По словам Юрия, стреляли в том числе в легковые гражданские автомобили. Взорвали мост, который связывал село с городом.
Район, где находится дом Юрия, заняли ВС России и ДНР, которые дали возможность местным жителям покинуть зону боевых действий. Украинская сторона даже не пыталась организовать эвакуацию жителей, сказал Юрий.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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