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Темур Пипия: Россия занимается защитой своих интересов - видео
Темур Пипия: Россия занимается защитой своих интересов - видео
Россия занимается самозащитой и военная операция на Украине носит исключительно оборонительный характер, считает лидер движения "Социалистическая Грузия" Темур... 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T16:38+0400
2022-03-06T16:38+0400
2022-03-06T16:46+0400
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По мнению лидера движения "Социалистическая Грузия", Россия является единственным препятствием для США и НАТО в движении в сторону однополярного мира."Мы абсолютно поддерживаем две основные цели этой операции - демилитаризация и денацификация Украины. Обе эти цели благородные и будут защищать весь мир от усиления фашизма", - считает Пипия."Победа и успех Российской Федерации обеспечит многополярный мир и остановит те масштабные отрицательные процессы, которые происходили после распада Советского Союза. Мы убеждены, что операция, которую проводит Россия, изменит мир в лучшую сторону", - заявил Темур Пипия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, экспертное мнение, международная безопасность, видео
Темур Пипия: Россия занимается защитой своих интересов - видео
16:38 06.03.2022 (обновлено: 16:46 06.03.2022) Подписаться на
Россия занимается самозащитой и военная операция на Украине носит исключительно оборонительный характер, считает лидер движения "Социалистическая Грузия" Темур Пипия. Смотрите в видео, что он заявил
По мнению лидера движения "Социалистическая Грузия", Россия является единственным препятствием для США и НАТО в движении в сторону однополярного мира.
"Мы абсолютно поддерживаем две основные цели этой операции - демилитаризация и денацификация Украины. Обе эти цели благородные и будут защищать весь мир от усиления фашизма", - считает Пипия.
"Победа и успех Российской Федерации обеспечит многополярный мир и остановит те масштабные отрицательные процессы, которые происходили после распада Советского Союза. Мы убеждены, что операция, которую проводит Россия, изменит мир в лучшую сторону", - заявил Темур Пипия.