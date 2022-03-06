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Темур Пипия: Россия занимается защитой своих интересов - видео

Темур Пипия: Россия занимается защитой своих интересов - видео

Россия занимается самозащитой и военная операция на Украине носит исключительно оборонительный характер, считает лидер движения "Социалистическая Грузия" Темур... 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T16:38+0400

2022-03-06T16:38+0400

2022-03-06T16:46+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

экспертное мнение

международная безопасность

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По мнению лидера движения "Социалистическая Грузия", Россия является единственным препятствием для США и НАТО в движении в сторону однополярного мира."Мы абсолютно поддерживаем две основные цели этой операции - демилитаризация и денацификация Украины. Обе эти цели благородные и будут защищать весь мир от усиления фашизма", - считает Пипия."Победа и успех Российской Федерации обеспечит многополярный мир и остановит те масштабные отрицательные процессы, которые происходили после распада Советского Союза. Мы убеждены, что операция, которую проводит Россия, изменит мир в лучшую сторону", - заявил Темур Пипия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, экспертное мнение, международная безопасность, видео