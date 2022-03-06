https://sputnik-georgia.ru/20220306/ukrainskiy-soldat-o-tom-kak-navodil-udary-po-rossiyskim-voyskam---video-265005781.html
Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео
Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео
Пленный украинский солдат из батальона "Айдар" рассказал, как наводил удары по российским войскам. Что он заявил на допросе - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T09:52+0400
2022-03-06T09:52+0400
2022-03-06T10:12+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
видео
мультимедиа
конфликты
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Военнослужащий также рассказал, что ВСУ расставляли установки РСЗО "Град" между жилыми домами в Василькове, который находится в 20 километрах от Киева и определен как гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из столицы Украины.
Sputnik Грузия
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2022
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, конфликты, видео
Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео
09:52 06.03.2022 (обновлено: 10:12 06.03.2022) Подписаться на
Пленный украинский солдат из батальона "Айдар" рассказал, как наводил удары по российским войскам. Что он заявил на допросе - смотрите в видео
Военнослужащий также рассказал, что ВСУ расставляли установки РСЗО "Град" между жилыми домами в Василькове, который находится в 20 километрах от Киева и определен как гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из столицы Украины.