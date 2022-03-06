https://sputnik-georgia.ru/20220306/ukrainskiy-soldat-o-tom-kak-navodil-udary-po-rossiyskim-voyskam---video-265005781.html

Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео

Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео

Пленный украинский солдат из батальона "Айдар" рассказал, как наводил удары по российским войскам. Что он заявил на допросе - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T09:52+0400

2022-03-06T09:52+0400

2022-03-06T10:12+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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конфликты

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Военнослужащий также рассказал, что ВСУ расставляли установки РСЗО "Град" между жилыми домами в Василькове, который находится в 20 километрах от Киева и определен как гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из столицы Украины.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, конфликты, видео