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https://sputnik-georgia.ru/20220306/ukrainskiy-soldat-o-tom-kak-navodil-udary-po-rossiyskim-voyskam---video-265005781.html
Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео
Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео
Пленный украинский солдат из батальона "Айдар" рассказал, как наводил удары по российским войскам. Что он заявил на допросе - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T09:52+0400
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Военнослужащий также рассказал, что ВСУ расставляли установки РСЗО "Град" между жилыми домами в Василькове, который находится в 20 километрах от Киева и определен как гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из столицы Украины.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, конфликты, видео

Украинский солдат о том, как наводил удары по российским войскам - видео

09:52 06.03.2022 (обновлено: 10:12 06.03.2022)
© video: Sputnik
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Пленный украинский солдат из батальона "Айдар" рассказал, как наводил удары по российским войскам. Что он заявил на допросе - смотрите в видео
Военнослужащий также рассказал, что ВСУ расставляли установки РСЗО "Град" между жилыми домами в Василькове, который находится в 20 километрах от Киева и определен как гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из столицы Украины.
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