https://sputnik-georgia.ru/20220306/v-gruzii-obezglavili-nedavno-ustanovlennyy-pamyatnik-stalinu-265011359.html

В Грузии обезглавили недавно установленный памятник Сталину

В Грузии обезглавили недавно установленный памятник Сталину

На видео видно, как двое молодых людей в масках и черных очках повреждают памятник молотком

2022-03-06T13:30+0400

2022-03-06T13:30+0400

2022-03-06T13:30+0400

новости

грузия

иосиф сталин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23865/78/238657882_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f87e91668cda330c139030352b20f5ee.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Неизвестные обезглавили памятник "вождю народов" Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского района Грузии, сообщает телеканал "Формула".Инцидент произошел ночью 5 марта в день смерти Иосифа Сталина. На обнародованном видео видно, как двое молодых людей в масках и черных очках повреждают памятник молотком.Ранее этот же памятник облили красной краской активисты, несогласные с его установкой.Жители села Вариани установили памятник "вождю народов" на частной территории в середине февраля. Вокруг памятника они планировали разбить сквер.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Одни считают, что он был выдающимся политическим деятелем, а другие называют его жестоким тираном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, иосиф сталин