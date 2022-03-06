https://sputnik-georgia.ru/20220306/v-gruzii-obezglavili-nedavno-ustanovlennyy-pamyatnik-stalinu-265011359.html
В Грузии обезглавили недавно установленный памятник Сталину
В Грузии обезглавили недавно установленный памятник Сталину
На видео видно, как двое молодых людей в масках и черных очках повреждают памятник молотком
2022-03-06T13:30+0400
2022-03-06T13:30+0400
2022-03-06T13:30+0400
новости
грузия
иосиф сталин
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Неизвестные обезглавили памятник "вождю народов" Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского района Грузии, сообщает телеканал "Формула".Инцидент произошел ночью 5 марта в день смерти Иосифа Сталина. На обнародованном видео видно, как двое молодых людей в масках и черных очках повреждают памятник молотком.Ранее этот же памятник облили красной краской активисты, несогласные с его установкой.Жители села Вариани установили памятник "вождю народов" на частной территории в середине февраля. Вокруг памятника они планировали разбить сквер.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Одни считают, что он был выдающимся политическим деятелем, а другие называют его жестоким тираном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, иосиф сталин
В Грузии обезглавили недавно установленный памятник Сталину
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На обнародованном видео видно, как двое молодых людей в масках и черных очках повреждают памятник молотком
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Неизвестные обезглавили памятник "вождю народов" Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского района Грузии, сообщает телеканал "Формула".
Инцидент произошел ночью 5 марта в день смерти Иосифа Сталина. На обнародованном видео видно, как двое молодых людей в масках и черных очках повреждают памятник молотком.
Ранее этот же памятник облили красной краской активисты, несогласные с его установкой.
Жители села Вариани установили памятник "вождю народов" на частной территории в середине февраля. Вокруг памятника они планировали разбить сквер.
Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Одни считают, что он был выдающимся политическим деятелем, а другие называют его жестоким тираном.
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