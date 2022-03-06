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В Румынию выехали более 227 тысяч граждан Украины
В Румынию выехали более 227 тысяч граждан Украины
Только за последние сутки в Румынию въехали около 32 тысяч граждан Украины 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T12:46+0400
2022-03-06T12:46+0400
2022-03-06T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Более 227 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с начала спецоперации России, при этом почти 156 тысяч украинцев покинули территорию страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынской Пограничной полиции.Только за последние сутки в Румынию въехали около 32 тысяч граждан Украины.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, румыния
В Румынию выехали более 227 тысяч граждан Украины
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Только за последние сутки в Румынию въехали около 32 тысяч граждан Украины
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik.
Более 227 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с начала спецоперации России, при этом почти 156 тысяч украинцев покинули территорию страны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу румынской Пограничной полиции.
Только за последние сутки в Румынию въехали около 32 тысяч граждан Украины.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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