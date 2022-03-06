https://sputnik-georgia.ru/20220306/v-rumyniyu-vyekhali-bolee-227-tysyach-grazhdan-ukrainy-265008840.html

В Румынию выехали более 227 тысяч граждан Украины

В Румынию выехали более 227 тысяч граждан Украины

Только за последние сутки в Румынию въехали около 32 тысяч граждан Украины 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T12:46+0400

2022-03-06T12:46+0400

2022-03-06T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Более 227 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с начала спецоперации России, при этом почти 156 тысяч украинцев покинули территорию страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынской Пограничной полиции.Только за последние сутки в Румынию въехали около 32 тысяч граждан Украины.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, румыния