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В Сербии прошли многотысячные акции в поддержку России - видео
В Сербии прошли многотысячные акции в поддержку России - видео
В Сербии прошли массовые акции в поддержку России и военной спецоперации на Украине. Как проходили эти выступления жителей Сербии - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T13:10+0400
2022-03-06T13:10+0400
2022-03-06T13:18+0400
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сербия
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Более 10 тысяч местных жителей вышли на митинги, многие с российскими флагами. Участники скандировали "Сербия с Россией". Ещё одна подобная акция также прошла в Черногории.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, сербия, россия, видео
В Сербии прошли многотысячные акции в поддержку России - видео
13:10 06.03.2022 (обновлено: 13:18 06.03.2022) Подписаться на
В Сербии прошли массовые акции в поддержку России и военной спецоперации на Украине. Как проходили эти выступления жителей Сербии - смотрите в видео
Более 10 тысяч местных жителей вышли на митинги, многие с российскими флагами. Участники скандировали "Сербия с Россией". Ещё одна подобная акция также прошла в Черногории.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.