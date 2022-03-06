https://sputnik-georgia.ru/20220306/v-serbii-proshli-mnogotysyachnye-aktsii-v-podderzhku-rossii---video-265011181.html

В Сербии прошли многотысячные акции в поддержку России - видео

В Сербии прошли многотысячные акции в поддержку России - видео

В Сербии прошли массовые акции в поддержку России и военной спецоперации на Украине. Как проходили эти выступления жителей Сербии - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T13:10+0400

2022-03-06T13:10+0400

2022-03-06T13:18+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

сербия

россия

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Более 10 тысяч местных жителей вышли на митинги, многие с российскими флагами. Участники скандировали "Сербия с Россией". Ещё одна подобная акция также прошла в Черногории.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, сербия, россия, видео