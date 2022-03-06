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Великий пост 2022: Календарь питания по дням

Великий пост 2022: Календарь питания по дням

Светлое Воскресение Христово в 2022 году будут праздновать 24 апреля. Великий пост, самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов... 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T16:05+0400

2022-03-06T16:05+0400

2022-03-06T16:29+0400

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В период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков. Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, есть разрешается два раза — на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2022 году выпадает на 17 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2022-м выпадает на 16 апреля, можно есть рыбную икру.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, религия , календарь религиозных праздников, грузинская православная церковь, пасха, инфографика