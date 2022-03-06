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Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией свободно
Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией свободно
Трассу Мцхета-Степанцминда-Ларс расчистили от снега, теперь она безопасна для большегрузов 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T14:03+0400
2022-03-06T14:03+0400
2022-03-06T14:03+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Дорога, ведущая к границе Грузии с Россией, вновь открыта для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовали на участке Коби-Вардисубани дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и гололеда.На участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено передвижение лишь через лавинозащитные тоннели и без остановок.Передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке через тоннели, сказано в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией свободно
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Трассу Мцхета-Степанцминда-Ларс расчистили от снега, теперь она безопасна для большегрузов
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Дорога, ведущая к границе Грузии с Россией, вновь открыта для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовали на участке Коби-Вардисубани дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и гололеда.
На участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено передвижение лишь через лавинозащитные тоннели и без остановок.
Передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке через тоннели, сказано в сообщении
.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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