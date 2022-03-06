https://sputnik-georgia.ru/20220306/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-transporta-v-napravlenii-granitsy-s-rossiey-svobodno-265010824.html

Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией свободно

Верхний Ларс сегодня: движение транспорта в направлении границы с Россией свободно

Трассу Мцхета-Степанцминда-Ларс расчистили от снега, теперь она безопасна для большегрузов 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T14:03+0400

2022-03-06T14:03+0400

2022-03-06T14:03+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Дорога, ведущая к границе Грузии с Россией, вновь открыта для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовали на участке Коби-Вардисубани дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и гололеда.На участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено передвижение лишь через лавинозащитные тоннели и без остановок.Передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке через тоннели, сказано в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог