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ВС России сообщили об уничтоженных объектах военной инфраструктуры Украины

ВС России сообщили об уничтоженных объектах военной инфраструктуры Украины

Российские военные уничтожили более 70 радиолокационных станций на Украине 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T11:27+0400

2022-03-06T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова."Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", - сказал Конашенков.Кроме того, уничтожены 93 самолета, из них 24 - в воздухе, 62 беспилотных летательных аппарата, 778 танков и других боевых бронированных машин.Российские военные также уничтожили на Украине 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022