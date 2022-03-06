https://sputnik-georgia.ru/20220306/zhiteli-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod---video-265018643.html

Жители Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город - видео

Жители Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город - видео

Мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. Подробнее - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T20:42+0400

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По словам мирных жителей, украинские военные не разрешают им покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.

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