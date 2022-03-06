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Жители Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город - видео
Жители Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город - видео
Мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. Подробнее - смотрите в видео 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T20:42+0400
2022-03-06T20:42+0400
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По словам мирных жителей, украинские военные не разрешают им покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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видео, мультимедиа, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, видео
Жители Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город - видео
20:42 06.03.2022 (обновлено: 21:24 06.03.2022) Подписаться на
Мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. Подробнее - смотрите в видео
По словам мирных жителей, украинские военные не разрешают им покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.