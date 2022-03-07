https://sputnik-georgia.ru/20220307/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-265022757.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

"Теласи" приносит извинения за причиненный дискомфорт и публикует график отключения электроэнергии 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T11:28+0400

2022-03-07T11:28+0400

2022-03-07T11:28+0400

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 7 марта в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.ГлданиИз-за неотложных работ подача электроэнергии будет прекращена с 10:00 до 18:00 жителям Схвитори, Хандзтели, Андроникашвили, Загеса, Барисахо, Ульянова, Уцера, Вардевани, Хучиташвили и других улиц района.С 11:00 до 17:00 подача электроэнергии будет прекращена III массиву Глдани, V микрорайону, селу Глдани и другим улицам.НадзаладевиС 10:00 до 18:00 подача электроэнергии будет ограничена для жителей села Глдани и улиц Исакиани, Нуши, Нижарадзе, Рчеулишвили, Ромелашвили и других улиц.С 10:30 до 17:00 электроэнергию не будут получать жители территории, прилегающей к тбилисскому морю.ВакеВ районе Ваке с 10:30 до 17:00 электроэнергию не будут получать жители проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), улиц Кипшидзе, Микеладзе, Шатберашвили.СамгориВ Самгорском районе с 10:00 до 18:00 электроэнергию не будут получать жители улиц Лорткипанидзе.МтацминдаВ Мтацминдском районе с 11:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена для жителей улицы Меликишвили.ЧугуретиВ Чугуретском районе ограничение электроэнергии с 10:00 до 18:00 коснется жителей улиц Баку и Цинамдзгвришвили.СабурталоВ Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 электроэнергию не будут получать жители площади Героев, проспекта Пекина (частично), Костава, Бенделиани, Алексидзе, Бочоришвили, Кавтарадзе, Годзиашвили, Иоселиани, Политковской и других улиц.Диди ДигомиИз-за неотложных работ с 11:00 до 15:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей IV микрорайона Диди Дигоми и улицы мепе Арчили.Компания приносит извинения за причиненный дискомфорт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тбилиси, электроэнергия, грузия, новости, общество, теласи