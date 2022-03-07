https://sputnik-georgia.ru/20220307/direktor-muzeya-sh-amiranashvili-naznachen-pervym-zamdirektora-natsmuzeya-gruzii-265034161.html
Директор музея Ш. Амиранашвили назначен первым замдиректора Нацмузея Грузии
Директор музея Ш. Амиранашвили назначен первым замдиректора Нацмузея Грузии
Структурные изменения в Национальном музее являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T15:26+0400
2022-03-07T15:26+0400
2022-03-07T15:26+0400
музей искусств грузии
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национальный музей грузии
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Директор Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи Грузии и Сигнахского историко-этнографического музея Ника Ахалбедашвили назначен первым заместителем генерального директора Национального музея.Структурные изменения в Национальном музее являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления.По решению министра культуры также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы:Также по решению министра от 30 декабря 2021 года Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый, пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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музей искусств грузии, грузия, новости, культура, национальный музей грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Директор музея Ш. Амиранашвили назначен первым замдиректора Нацмузея Грузии
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Структурные изменения в Национальном музее являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Директор Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи Грузии и Сигнахского историко-этнографического музея Ника Ахалбедашвили назначен первым заместителем генерального директора Национального музея.
Cогласно приказу
, назначение Ахалбедашвили вступит в силу 19 марта. В обязанности первого заместителя генерального директора входит занятие финансовыми, бюджетными, инфраструктурными, кадровыми и организационными вопросами Национального музея.
Структурные изменения в Национальном музее являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления.
По решению министра культуры также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы:
1.
Музей искусств им. Ш. Амиранашвили, Национальная галерея и Сигнахский историко-этнографический музей;
3.
Этнографический музей им. Г. Читая;
4.
Музей им. С. Джанашия, в который также входят семь музеев и два научно-исследовательских центра.
Также по решению министра от 30 декабря 2021 года Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый, пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.
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