https://sputnik-georgia.ru/20220307/direktor-muzeya-sh-amiranashvili-naznachen-pervym-zamdirektora-natsmuzeya-gruzii-265034161.html

Директор музея Ш. Амиранашвили назначен первым замдиректора Нацмузея Грузии

Директор музея Ш. Амиранашвили назначен первым замдиректора Нацмузея Грузии

Структурные изменения в Национальном музее являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T15:26+0400

2022-03-07T15:26+0400

2022-03-07T15:26+0400

музей искусств грузии

грузия

новости

культура

национальный музей грузии

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Директор Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи Грузии и Сигнахского историко-этнографического музея Ника Ахалбедашвили назначен первым заместителем генерального директора Национального музея.Структурные изменения в Национальном музее являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления.По решению министра культуры также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы:Также по решению министра от 30 декабря 2021 года Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый, пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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музей искусств грузии, грузия, новости, культура, национальный музей грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии