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Главы МИД России и Кыргызстана подвели итоги встречи - видео

Главы МИД России и Кыргызстана подвели итоги встречи - видео

В Москве прошла встреча глав МИД России и Кыргызстана на минувшей неделе. По итогам переговоров Сергей Лавров и Руслан Казакбаев провели пресс-конференцию... 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T09:08+0400

2022-03-07T09:08+0400

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сергей лавров

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Министры иностранных дел России и Кыргызстана Сергей Лавров и Руслан Казакбаев в субботу подписали программу сотрудничества между МИД России и МИД Кыргызстана на 2022-2024 годы.Главы дипведомств также подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

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