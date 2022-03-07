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Главы МИД России и Кыргызстана подвели итоги встречи - видео
Главы МИД России и Кыргызстана подвели итоги встречи - видео
В Москве прошла встреча глав МИД России и Кыргызстана на минувшей неделе. По итогам переговоров Сергей Лавров и Руслан Казакбаев провели пресс-конференцию... 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T09:08+0400
2022-03-07T09:08+0400
2022-03-07T18:12+0400
видео
мультимедиа
россия
сергей лавров
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Министры иностранных дел России и Кыргызстана Сергей Лавров и Руслан Казакбаев в субботу подписали программу сотрудничества между МИД России и МИД Кыргызстана на 2022-2024 годы.Главы дипведомств также подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, видео
Главы МИД России и Кыргызстана подвели итоги встречи - видео
09:08 07.03.2022 (обновлено: 18:12 07.03.2022) Подписаться на
В Москве прошла встреча глав МИД России и Кыргызстана на минувшей неделе. По итогам переговоров Сергей Лавров и Руслан Казакбаев провели пресс-конференцию. Смотрите в видео ее полную запись.
Министры иностранных дел России и Кыргызстана Сергей Лавров и Руслан Казакбаев в субботу подписали программу сотрудничества между МИД России и МИД Кыргызстана на 2022-2024 годы.
Главы дипведомств также подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.