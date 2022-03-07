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Григол Ониани: Запад воюет с Россией руками украинцев - видео
Григол Ониани: Запад воюет с Россией руками украинцев - видео
Российская спецоперация на территории Украины - вынужденная мера, считает председатель "Международного общества Сталина" Григол Ониани. Смотрите в видео, что... 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T22:21+0400
2022-03-07T22:21+0400
2022-03-07T22:23+0400
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По словам Григола Ониани, коллективный Запад вводит санкции против России не ради благополучия Украины, а лишь для того, чтобы усугубить положение российского народа, создать этой стране еще больше проблем."Ведь мир и вся Европа повышают на нее (Россию - ред.) голос. И это не потому, что они переживают за Украину. А все потому, что они не смогли побороть ненависть к России", - сказал Ониани в интервью Sputnik Грузия."Советский Союз, который они ненавидели, давно распался. Но что они хотят от России? Хотят, чтобы Россия распалась, а русские были уничтожены? Я этого не одобряю", - сказал Ониани.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, видео
Григол Ониани: Запад воюет с Россией руками украинцев - видео
22:21 07.03.2022 (обновлено: 22:23 07.03.2022) Подписаться на
Российская спецоперация на территории Украины - вынужденная мера, считает председатель "Международного общества Сталина" Григол Ониани. Смотрите в видео, что он заявил
По словам Григола Ониани, коллективный Запад вводит санкции против России не ради благополучия Украины, а лишь для того, чтобы усугубить положение российского народа, создать этой стране еще больше проблем.
"Ведь мир и вся Европа повышают на нее (Россию - ред.) голос. И это не потому, что они переживают за Украину. А все потому, что они не смогли побороть ненависть к России", - сказал Ониани в интервью Sputnik Грузия
.
"Советский Союз, который они ненавидели, давно распался. Но что они хотят от России? Хотят, чтобы Россия распалась, а русские были уничтожены? Я этого не одобряю", - сказал Ониани.