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Грузия и Молдова пытаются прицепиться к поезду Украины в ЕС - Кулеба
Грузия и Молдова пытаются прицепиться к поезду Украины в ЕС - Кулеба
Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T20:54+0400
2022-03-07T20:54+0400
2022-03-07T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Европейская правда".Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.Дипломат отметил, что Киев ценит "солидарность грузин и молдаван с Украиной" и благодарен за гуманитарную помощь, но "пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России". Как указано в заявлении, такая позиция "не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе".Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, владимир путин, владимир зеленский, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Грузия и Молдова пытаются прицепиться к поезду Украины в ЕС - Кулеба
20:54 07.03.2022 (обновлено: 20:59 07.03.2022) Подписаться на
Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание "Европейская правда".
Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.
"При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", - заявил Кулеба.
Дипломат отметил, что Киев ценит "солидарность грузин и молдаван с Украиной" и благодарен за гуманитарную помощь, но "пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России". Как указано в заявлении, такая позиция "не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе".
Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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