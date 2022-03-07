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Грузия и Молдова пытаются прицепиться к поезду Украины в ЕС - Кулеба

Грузия и Молдова пытаются прицепиться к поезду Украины в ЕС - Кулеба

Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T20:54+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Европейская правда".Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.Дипломат отметил, что Киев ценит "солидарность грузин и молдаван с Украиной" и благодарен за гуманитарную помощь, но "пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России". Как указано в заявлении, такая позиция "не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе".Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, владимир путин, владимир зеленский, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022