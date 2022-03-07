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Грузия не ведет тайных переговоров с Москвой - депутат от "Мечты"

Грузия не ведет тайных переговоров с Москвой - депутат от "Мечты"

Представители грузинских властей опровергли информацию о тайных переговорах с Москвой 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T16:42+0400

2022-03-07T16:42+0400

2022-03-07T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что грузинская сторона не ведет никаких тайных переговоров с Россией.Так Мдинарадзе ответил на вопрос о заявлении бывшего высокопоставленного сотрудника КГБ Юрия Швеца. Ранее экс-работник КГБ опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, что ряд стран, в том числе Грузия, Армения, Азербайджан, Турция и Иран, вели секретные переговоры с Кремлем по поводу обхода Москвой антироссийских санкций.По его словам, по этому поводу сегодня делаются абсурдные заявления.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ.Премьер Ираклий Гарибашвили решил, что Грузия не будет присоединяться к санкциям против России, так как от этого пострадает грузинское население.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, москва, украина, армения, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022