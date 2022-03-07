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Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России
Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России
Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали итог нынешних событий вокруг Украины 07.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Результатом настоящих событий вокруг Украины станет новое качество отношений Российской Федерации с Европой, США и НАТО в целом, заявил в беседе с РИА Новости глава третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, европа, сша, нато

Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России

09:36 07.03.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали итог нынешних событий вокруг Украины
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Результатом настоящих событий вокруг Украины станет новое качество отношений Российской Федерации с Европой, США и НАТО в целом, заявил в беседе с РИА Новости глава третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

"Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом", - сказал представитель МИДа.

Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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