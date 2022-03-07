https://sputnik-georgia.ru/20220307/kak-krizis-na-ukraine-otrazitsya-na-otnosheniyakh-s-es-i-ssha-otsenka-mid-rossii-265021446.html

Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России

Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали итог нынешних событий вокруг Украины 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T09:36+0400

2022-03-07T09:36+0400

2022-03-07T09:36+0400

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

европа

сша

нато

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Результатом настоящих событий вокруг Украины станет новое качество отношений Российской Федерации с Европой, США и НАТО в целом, заявил в беседе с РИА Новости глава третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, европа, сша, нато