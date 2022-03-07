https://sputnik-georgia.ru/20220307/kak-lechit-disbakterioz-posle-kovida-264931460.html

Как лечить дисбактериоз после ковида?

Как лечить дисбактериоз после ковида?

Очень многие переболевшие коронавирусом жалуются на дисбактериоз после вируса 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T06:06+0400

2022-03-07T06:06+0400

2022-03-07T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Врачи рассказали, как справиться с проблемами желудка после перенесенного коронавируса.Известно, что коронавирус действует на все ткани человека и снижает иммунитет, поэтому проблемы с желудком могут возникнуть даже если тошноты, жидкого стула и болей в животе не было во время острого периода вируса.Кроме того, естественное соотношение микрофлоры в кишечнике нарушается при лечении вируса серьезными препаратами, что в итоге действует на печень. После чего возникают нарушением пищеварения.В подобных случаях врачи рекомендуют наладить режим сна и бодрствования, контроль рациона. Следует назначить диетическое питание, в случае необходимости лекарственные препараты, нормализующие работу печени и пищеварительного тракта.Значение имеет и психологическое состояние, поэтому стоит обратить внимание и на психотерапевтическую поддержку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, справки , общество, здоровье, коронавирус covid-19, новости