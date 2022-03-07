https://sputnik-georgia.ru/20220307/kitay-zaregistriroval-sutochnyy-maksimum-sluchaev-covid-19-za-dva-goda-265025859.html

Китай зарегистрировал суточный максимум случаев COVID-19 за два года

Китай зарегистрировал суточный максимум случаев COVID-19 за два года

Это абсолютный максимум с февраля 2020. А последний летальный случай в стране был зафиксирован 25 января 2021 года 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T11:44+0400

2022-03-07T11:44+0400

2022-03-07T11:44+0400

китай

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1d/249095207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5553f18e7476fbb836b7c936c3cff50c.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В Китайской Народной Республике зафиксирован рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом с февраля 2020 года – за последние 24 часа медики выявили 769 фактов заражения коронавирусом.По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, среди заболевших около 250 человек прибыли из-за границы. Что касается симптомов вируса, у 327 пациентов наблюдается кашель, повышенная температура и слабость, у 442 больных вирус протекает бессимптомно.Китайские врачи утверждают, что за последние семь дней число заразившихся коронавирусом в стране в среднем увеличилось на 4,8 процента. Одиннадцать заболевших находятся в тяжелом состоянии.По статистике, всего в материковой части КНР с начала пандемии переболели 111 195 человек, число жертв составило 4 636. Последний летальный исход был зафиксирован 25 января 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, в мире, новости, общество