https://sputnik-georgia.ru/20220307/klipy-vkontakte-ustanovili-novyy-rekord-265039448.html
Клипы ВКонтакте установили новый рекорд
Клипы ВКонтакте установили новый рекорд
VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T17:27+0400
2022-03-07T17:27+0400
2022-03-07T17:27+0400
вконтакте
новости
общество
россия
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22852/22/228522241_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_610ee70ec29dd19a6c5b54ee7aa08c08.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Клипы социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд — двукратный рост активности, сообщается на официальном сайте Сети.В частности, VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте. Отмечается, что общение и обмен положительными эмоциями cегодня как никогда актуальны. "Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах ВКонтакте с общим призовым фондом 100 млн рублей", - говорится на сайте VK.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22852/22/228522241_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_e9aff3484101cc7b773b077e54e01473.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вконтакте, новости, общество, россия, соцсети
Клипы ВКонтакте установили новый рекорд
Подписаться на
VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Клипы социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд — двукратный рост активности, сообщается на официальном сайте Сети.
В частности, VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте.
"Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что общение и обмен положительными эмоциями cегодня как никогда актуальны.
"Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах ВКонтакте с общим призовым фондом 100 млн рублей", - говорится на сайте VK.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.