https://sputnik-georgia.ru/20220307/klipy-vkontakte-ustanovili-novyy-rekord-265039448.html

Клипы ВКонтакте установили новый рекорд

Клипы ВКонтакте установили новый рекорд

VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T17:27+0400

2022-03-07T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Клипы социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд — двукратный рост активности, сообщается на официальном сайте Сети.В частности, VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте. Отмечается, что общение и обмен положительными эмоциями cегодня как никогда актуальны. "Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах ВКонтакте с общим призовым фондом 100 млн рублей", - говорится на сайте VK.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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