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Когда начнется восстановление моста и ЖД, пострадавших от оползня?
Когда начнется восстановление моста и ЖД, пострадавших от оползня?
Оползень сошел на 23-м км автодороги внутригосударственного значения Дзирула-Харагаули-Молити-Фона-Чумателети 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T13:17+0400
2022-03-07T13:17+0400
2022-03-07T13:19+0400
происшествия
грузия
новости
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Мобилизация спецтехники идет на месте обрушения оползня у села Марели на западе Грузии – специалисты изучают ситуацию на месте, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.По информации департамента, оползень сошел на 23-м км автодороги внутригосударственного значения Дзирула-Харагаули-Молити-Фона-Чумателети, у села Марели на рассвете 7 марта. Из-за схода оползня возле поселка Марели приостановлено движение автотранспорта. Также с утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.По информации "Грузинской железной дороги", после расчистки рельс и контактной линии движение грузовых и пассажирских поездов будет поэтапно возобновлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, грузия, новости, грузинская железная дорога
Когда начнется восстановление моста и ЖД, пострадавших от оползня?
13:17 07.03.2022 (обновлено: 13:19 07.03.2022) Подписаться на
Оползень сошел на 23-м км автодороги внутригосударственного значения Дзирула-Харагаули-Молити-Фона-Чумателети
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Мобилизация спецтехники идет на месте обрушения оползня у села Марели на западе Грузии – специалисты изучают ситуацию на месте, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
По информации департамента, оползень сошел на 23-м км автодороги внутригосударственного значения Дзирула-Харагаули-Молити-Фона-Чумателети, у села Марели на рассвете 7 марта.
В результате обрушения части автомобильного моста, который проходит над железной дорогой, были повреждены рельсы и контактная сеть. "Восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки", – отмечено в сообщении.
Из-за схода оползня возле поселка Марели приостановлено движение автотранспорта. Также с утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.
По информации "Грузинской железной дороги", после расчистки рельс и контактной линии движение грузовых и пассажирских поездов будет поэтапно возобновлено.
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