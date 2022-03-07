https://sputnik-georgia.ru/20220307/kogda-nachnetsya-vosstanovlenie-mosta-i-zhd-postradavshikh-ot-opolznya-265029754.html

Когда начнется восстановление моста и ЖД, пострадавших от оползня?

Когда начнется восстановление моста и ЖД, пострадавших от оползня?

Оползень сошел на 23-м км автодороги внутригосударственного значения Дзирула-Харагаули-Молити-Фона-Чумателети 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T13:17+0400

2022-03-07T13:17+0400

2022-03-07T13:19+0400

происшествия

грузия

новости

грузинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265023053_248:115:1408:768_1920x0_80_0_0_d876dec2f0c249d5a0bcefee233660d6.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Мобилизация спецтехники идет на месте обрушения оползня у села Марели на западе Грузии – специалисты изучают ситуацию на месте, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.По информации департамента, оползень сошел на 23-м км автодороги внутригосударственного значения Дзирула-Харагаули-Молити-Фона-Чумателети, у села Марели на рассвете 7 марта. Из-за схода оползня возле поселка Марели приостановлено движение автотранспорта. Также с утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.По информации "Грузинской железной дороги", после расчистки рельс и контактной линии движение грузовых и пассажирских поездов будет поэтапно возобновлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, грузинская железная дорога