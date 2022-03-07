https://sputnik-georgia.ru/20220307/medinskiy-rasskazal-chto-planiruetsya-obsudit-na-peregovorakh-s-ukrainoy---video-265044077.html

Мединский рассказал, что планируется обсудить на переговорах с Украиной - видео

Мединский рассказал, что планируется обсудить на переговорах с Украиной - видео

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что на российско-украинских переговорах, которые пройдут 7 марта, планируется обсудить политический и... 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T18:29+0400

2022-03-07T18:29+0400

2022-03-07T18:44+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

украина

владимир мединский

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Владимир Мединский отметил, что соглашения, достигнутые с украинской стороной на прошлой переговорной сессии, Киевом не исполняются.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, украина, владимир мединский, видео