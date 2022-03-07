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Мединский рассказал, что планируется обсудить на переговорах с Украиной - видео
Мединский рассказал, что планируется обсудить на переговорах с Украиной - видео
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что на российско-украинских переговорах, которые пройдут 7 марта, планируется обсудить политический и... 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T18:29+0400
2022-03-07T18:29+0400
2022-03-07T18:44+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
украина
владимир мединский
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Владимир Мединский отметил, что соглашения, достигнутые с украинской стороной на прошлой переговорной сессии, Киевом не исполняются.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, украина, владимир мединский, видео
Мединский рассказал, что планируется обсудить на переговорах с Украиной - видео
18:29 07.03.2022 (обновлено: 18:44 07.03.2022) Подписаться на
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что на российско-украинских переговорах, которые пройдут 7 марта, планируется обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование ситуации на Украине
Владимир Мединский отметил, что соглашения, достигнутые с украинской стороной на прошлой переговорной сессии, Киевом не исполняются.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.