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Неизвестные напали на представительство Россотрудничества в Париже - видео с места ЧП
Неизвестные напали на представительство Россотрудничества в Париже - видео с места ЧП
В здание Русского Дома бросили бутылку с горючей жидкостью, пострадавших нет 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T16:28+0400
2022-03-07T16:28+0400
2022-03-07T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Неизвестные напали на представительство Россотрудничества в Париже, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.Дипломат отметила, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 марта - в здание Русского Дома бросили бутылку с горючей жидкостью.Захарова отметила, что пострадавших нет только потому, что бутылка попала в забор, не долетев до цели.Она потребовала от французских властей обеспечить надлежащую безопасность российских официальных учреждений.Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на действия Москвы Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, происшествия, париж, россия, мария захарова, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Неизвестные напали на представительство Россотрудничества в Париже - видео с места ЧП
16:28 07.03.2022 (обновлено: 16:48 07.03.2022) Подписаться на
В здание Русского Дома бросили бутылку с горючей жидкостью, пострадавших нет
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Неизвестные напали на представительство Россотрудничества в Париже, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 марта - в здание Русского Дома бросили бутылку с горючей жидкостью.
Захарова отметила, что пострадавших нет только потому, что бутылка попала в забор, не долетев до цели.
"Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия - это некий "справедливый гнев" в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот", - подчеркнула Захарова.
Она потребовала от французских властей обеспечить надлежащую безопасность российских официальных учреждений.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на действия Москвы Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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