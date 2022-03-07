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Несчастный случай на западе Грузии: рабочий погиб во время демонтажа здания
Несчастный случай на западе Грузии: рабочий погиб во время демонтажа здания
Во время демонтажа здания обрушилась стена 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T22:03+0400
2022-03-07T22:03+0400
2022-03-07T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате демонтажа здания в городе Зестапони на западе Грузии (регион Имерети).Как передает телеканал "Rustavi2", несчастный случай произошел из-за обрушения стены во время демонтажа здания бывшего комиссариата.Один рабочий погиб на месте, еще двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы.На место инцидента прибыла полиция. Начато расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Несчастный случай на западе Грузии: рабочий погиб во время демонтажа здания
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Во время демонтажа здания обрушилась стена
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате демонтажа здания в городе Зестапони на западе Грузии (регион Имерети).
Как передает телеканал "Rustavi2
", несчастный случай произошел из-за обрушения стены во время демонтажа здания бывшего комиссариата.
Один рабочий погиб на месте, еще двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы.
На место инцидента прибыла полиция. Начато расследование.
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