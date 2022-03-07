https://sputnik-georgia.ru/20220307/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii-rabochiy-pogib-vo-vremya-demontazha-zdaniya-265049723.html

Несчастный случай на западе Грузии: рабочий погиб во время демонтажа здания

Несчастный случай на западе Грузии: рабочий погиб во время демонтажа здания

Во время демонтажа здания обрушилась стена 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T22:03+0400

2022-03-07T22:03+0400

2022-03-07T22:03+0400

новости

грузия

происшествия

rustavi2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249371565_85:0:2915:1592_1920x0_80_0_0_f4aef5fd8c5e95aec448cf8a427a6685.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате демонтажа здания в городе Зестапони на западе Грузии (регион Имерети).Как передает телеканал "Rustavi2", несчастный случай произошел из-за обрушения стены во время демонтажа здания бывшего комиссариата.Один рабочий погиб на месте, еще двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы.На место инцидента прибыла полиция. Начато расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, rustavi2