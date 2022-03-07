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Новак предупредил Европу о катастрофических последствиях отказа от российской нефти
Новак предупредил Европу о катастрофических последствиях отказа от российской нефти
Вице-премьер России заявил, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T23:45+0400
2022-03-07T23:45+0400
2022-03-07T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Вице-премьер России Александр Новак считает, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, сообщает РИА Новости.По его словам, для того, чтобы заменить российское сырье на европейском рынке, потребуется не один год, а заплатят за это потребители. Что касается России, Новак отметил, что страна готова к отказу Европы от ее энергоресурсов, понимает, куда перенаправить поставки."Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надежным партнером", - заявил вице-премьер. По его словам, Европа пытается переложить проблемы на Россию.Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке.По его словам, "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу."Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 миллионов кубических метров в сутки, это эквивалентно примерно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 миллиардов кубических метров газа в год. Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня", - сказал Новак. Также осуществляются поставки через "Северный поток 1", "Ямал-Европа", "Турецкий" и "Голубой" потоки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Новак предупредил Европу о катастрофических последствиях отказа от российской нефти
23:45 07.03.2022 (обновлено: 23:51 07.03.2022) Подписаться на
Вице-премьер России заявил, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Вице-премьер России Александр Новак считает, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, сообщает РИА Новости
.
"Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель", - заявил Новак.
По его словам, для того, чтобы заменить российское сырье на европейском рынке, потребуется не один год, а заплатят за это потребители.
Что касается России, Новак отметил, что страна готова к отказу Европы от ее энергоресурсов, понимает, куда перенаправить поставки.
"Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надежным партнером", - заявил вице-премьер.
По его словам, Европа пытается переложить проблемы на Россию.
"К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет", - сказал Новак.
Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке.
По его словам, "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.
"Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 миллионов кубических метров в сутки, это эквивалентно примерно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 миллиардов кубических метров газа в год. Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня", - сказал Новак.
Также осуществляются поставки через "Северный поток 1", "Ямал-Европа", "Турецкий" и "Голубой" потоки.
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