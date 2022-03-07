https://sputnik-georgia.ru/20220307/opolzen-obrushil-most-i-povredil-zheleznuyu-dorogu-v-zapadnoy-gruzii-265022629.html

Оползень обрушил мост и повредил железную дорогу в Западной Грузии

Оползень обрушил мост и повредил железную дорогу в Западной Грузии

С утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T10:22+0400

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грузия

происшествия

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Оползень, который сошел на Рикотском перевале, частично обрушил мост и повредил железную дорогу, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". Инцидент произошел у станции Марелиси на рассвете. В результате обрушения части автомобильного моста, который проходит над железной дорогой, были повреждены рельсы и контактная сеть. В компании отметили, что к счастью, в результате обрушения моста никто не пострадал. "Представители компании делают максимум возможного, чтобы как можно быстрее возобновить движение", – отмечено в сообщении. Рикотский перевал связывает Западную и Восточную Грузию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, грузинская железная дорога