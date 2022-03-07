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Оползень обрушил мост и повредил железную дорогу в Западной Грузии
Оползень обрушил мост и повредил железную дорогу в Западной Грузии
С утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T10:22+0400
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новости
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происшествия
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Оползень, который сошел на Рикотском перевале, частично обрушил мост и повредил железную дорогу, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". Инцидент произошел у станции Марелиси на рассвете. В результате обрушения части автомобильного моста, который проходит над железной дорогой, были повреждены рельсы и контактная сеть. В компании отметили, что к счастью, в результате обрушения моста никто не пострадал. "Представители компании делают максимум возможного, чтобы как можно быстрее возобновить движение", – отмечено в сообщении. Рикотский перевал связывает Западную и Восточную Грузию.
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новости, грузия, происшествия, грузинская железная дорога

Оползень обрушил мост и повредил железную дорогу в Западной Грузии

10:22 07.03.2022 (обновлено: 10:45 07.03.2022)
© Facebook / Georgian RailwayОползень обрушил часть автомобильного моста у железной дороги
Оползень обрушил часть автомобильного моста у железной дороги - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2022
© Facebook / Georgian Railway
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С утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Оползень, который сошел на Рикотском перевале, частично обрушил мост и повредил железную дорогу, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".
Инцидент произошел у станции Марелиси на рассвете. В результате обрушения части автомобильного моста, который проходит над железной дорогой, были повреждены рельсы и контактная сеть.

"Из-за случившегося с утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов. На месте мобилизована спецтехника. После расчистки рельс и контактной линии движение грузовых и пассажирских поездов будет поэтапно возобновлено", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что к счастью, в результате обрушения моста никто не пострадал.
"Представители компании делают максимум возможного, чтобы как можно быстрее возобновить движение", – отмечено в сообщении.
Рикотский перевал связывает Западную и Восточную Грузию.
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