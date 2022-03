https://sputnik-georgia.ru/20220307/ot-rozy-do-simony-festival-feministskogo-kino-otkryvaetsya-v-tbilisi-264990508.html

"От Розы до Симоны": фестиваль феминистского кино открывается в Тбилиси

Показы кинофильмов пройдут в тбилисском кинотеатре Амирани – посещение свободное 07.03.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Фестиваль феминистского кино под названием "От Розы до Симоны" (From Rosa to Simone) пройдет в Тбилиси с 7 по 9 марта.Идея проведения кинофорума, приуроченного к Международному женскому дню, принадлежит "Группе поддержки женских инициатив" (Women’s Initiatives Supporting Group, WISG). Уже несколько лет фестиваль проходит в Тбилиси при поддержке некоммерческой организации "Шведская ассоциация сексуального образования" (Swedish Association for Sexuality Education, RFSU).В трехдневной программе женщины-режиссеры рассказывают о современных феминистских и квир-коллективах, движениях и деятелей современного искусства, которые выступают против сексистских, гомофобных и трансфобных культурных норм.В первый день фестиваля состоится премьера анимационного фильма о Фари Ханум Софиевой, которая стала одной из первой мусульманок в мире, избранной в качестве беспартийного и независимого депутата членом самоуправления Тбилисского уезда.На следующий день будут показаны три документальных фильма из Словении, Украины и Грузии. Программа 9 марта включает в себя показ двух документальных картин из Бразилии о транс-активистах и транс-артистах. Фестивальные показы кинофильмов и другие мероприятия пройдут в кинотеатре Амирани. Посещение свободное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

