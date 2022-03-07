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Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались - глава делегации РФ

Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались - глава делегации РФ

Российская сторона приехала на переговоры с большим набором документов 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T22:37+0400

2022-03-07T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались, заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда.Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа.Как подчеркнул российский чиновник, переговоры продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед", передает РИА Новости.Российская сторона приехала с большим набором документов, добавил он."Взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте", - отметил представитель РФ.Мединский указал, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.Песков назвал условия прекращения операции на Украине "в один момент">>Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области. Делегаты аккуратно заявили, что есть несколько позиций, которые стоит обсуждать. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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