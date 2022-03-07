https://sputnik-georgia.ru/20220307/pozhar-na-neftebaze-v-luganske-posle-raketnogo-obstrela-so-storony-vsu---video-265043796.html

Пожар на нефтебазе в Луганске после ракетного обстрела со стороны ВСУ - видео

Пожар на нефтебазе в Луганске после ракетного обстрела со стороны ВСУ - видео

На луганской нефтебазе начался пожар после обстрела украинскими военными. Как сообщают СМИ, по нефтебазе была выпущена ракета "Точка У" 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T18:23+0400

2022-03-07T18:23+0400

2022-03-07T18:46+0400

видео

мультимедиа

пожар

обострение ситуации вокруг украины 2022

донбасс

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В Луганске на нефтебазе после обстрела горят резервуары с топливом, пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Как сообщили прибывшие на место саперы, ВСУ применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Заведено уголовное дело.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.

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