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Пожар на нефтебазе в Луганске после ракетного обстрела со стороны ВСУ - видео
Пожар на нефтебазе в Луганске после ракетного обстрела со стороны ВСУ - видео
На луганской нефтебазе начался пожар после обстрела украинскими военными. Как сообщают СМИ, по нефтебазе была выпущена ракета "Точка У" 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T18:23+0400
2022-03-07T18:23+0400
2022-03-07T18:46+0400
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В Луганске на нефтебазе после обстрела горят резервуары с топливом, пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Как сообщили прибывшие на место саперы, ВСУ применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Заведено уголовное дело.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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видео, мультимедиа, пожар, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, видео
Пожар на нефтебазе в Луганске после ракетного обстрела со стороны ВСУ - видео
18:23 07.03.2022 (обновлено: 18:46 07.03.2022) Подписаться на
На луганской нефтебазе начался пожар после обстрела украинскими военными. Как сообщают СМИ, по нефтебазе была выпущена ракета "Точка У"
В Луганске на нефтебазе после обстрела горят резервуары с топливом, пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Как сообщили прибывшие на место саперы, ВСУ применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Заведено уголовное дело.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.