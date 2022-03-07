https://sputnik-georgia.ru/20220307/premer-poobeschal-sokhranit-v-gruzii-mir-265030878.html

Премьер пообещал сохранить в Грузии мир

Премьер пообещал сохранить в Грузии мир

Ираклий Гарибашвили пообещал населению, что власти Грузии продолжат строить страну спокойно и решительно 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T13:26+0400

2022-03-07T13:26+0400

2022-03-07T13:26+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заверил жителей страны в том, что им ничего не угрожает. В ответ на критику оппозиции премьер ранее заявил, что все решения касательно событий на Украине будут приниматься исключительно исходя национальных интересов Грузии. Власти Грузии отказались вводить санкции против России. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили