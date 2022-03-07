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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 7 до 13 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 7 до 13 марта

Жителей и гостей грузинской столицы на этой неделе ждет в основном облачная погода, максимальная температура воздуха днем – плюс 9 градусов тепла 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T10:34+0400

2022-03-07T10:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами ясную погоду, а местами – облачную и дождливую.В понедельник, 7 марта, в столице утром будет ясная и солнечная погода, а днем облачная. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 и 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:57.Во вторник, 8 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 6-11 – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:58.В среду, 9 марта, в Тбилиси погода будет облачной и дождливой. Восход солнца будет в 07:23. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:00.В четверг, 10 марта, в столице Грузии погода будет облачной, ожидается слабый снег. Восход солнца будет в 07:22. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 2 градуса. А днем – максимум 9 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:01.В пятницу, 11 марта, в Тбилиси утром ожидается облачная погода и слабый мокрый снег. Восход солнца будет в 07:20. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса. А днем – максимум 5 градусов тепла. Ночью синоптики также ожидают слабый снег.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:02.В субботу, 12 марта, в Тбилиси облачно и слабый снег. Восход солнца будет в 07:18. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем температура поднимется максимум до 5 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:03.В воскресенье, 13 марта, в столице Грузии будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 07:17.Минимальная температура воздуха ночью будет минус 2 градуса. А днем поднимется максимум до 6 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:04.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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погода, точный прогноз погоды в тбилиси, грузия, новости, общество